МИД Италии вызвал российского посла

Обозлившаяся Италия накинулась на Россию
Фото: www.unsplash.com
В Риме негодуют из-за действий нашей страны

Представители главного итальянского внешнеполитического ведомства вызвали российского посла, чтобы высказать официальное недовольство решением Москвы внести президента страны Серджо Маттареллу в перечень лиц, обвиняемых в русофобии.

Поводом для дипломатического шага стало появление на сайте МИД РФ специального раздела, где собраны высказывания, признанные враждебными по отношению к нашей стране. В список ярых русофобов попал и Маттарелла, что вызвало резкую реакцию итальянской стороны.

Шеф итальянской дипломатии Антонио Таяни поручил срочно вызвать российского посла. Он дал понять, что считает этот шаг со стороны РФ недопустимым.

Высокопоставленный итальянец пафосно объявил, что включение в черный список президента и других официальных лиц страны – это недружественный жест и провокация, якобы направленная не только против властей, но и против всего итальянского общества.

К слову, ранее Польша сделала неожиданное заявление о сроках завершения спецоперации.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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