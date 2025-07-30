Косатки придумали способ топить своих жертв - Telegraph

Дикий мир подкинул исследователям новую задачку для анализа

Косатки, также известные как киты-убийцы, демонстрируют новое поведение, связанное с организацией охоты на жертву. В прессе появилась жуткая информация о том, что молодые особи устраивают условные тренировки на своих сородичах, в ходе которых имитируют утопление добычи.

Как отмечается, один из членов стаи играет роль жертвы, а остальные окружают его и безжалостно погружают на глубину, не давая всплыть за воздухом. Таким ужасающим образом морские обитатели оттачивают навык, который, по мнению ученых, может быть применен для охоты на крупных млекопитающих, включая голубых китов.

Исследователи полагают, что речь идет о подготовке к сложным нападениям, где требуется слаженность и сила всей группы. Океанологи предупреждают: не стоит недооценивать подобные маневры – они могут говорить о росте агрессивности и развитии новых тактик среди этих животных.

Косатка является крупнейшим хищником в семействе дельфиновых. Самцы достигают десяти метров в длину и весят до десяти тонн. Эти млекопитающие живут в сложных социальных структурах и охотятся коллективно, демонстрируя высокий уровень координации.

Хотя человек не входит в рацион этих морских обитателей, они время от времени проявляют к нему непредсказуемую агрессию. В начале семидесятых была зафиксирована атака, в результате которой группа косаток потопила судно длиной 13 метров. Однако после инцидента животные не тронули людей в спасательных лодках и спокойно покинули район.

К слову, ранее была раскрыта жуткая тайна пирамиды Хеопса.