Таинственные сигналы неземного происхождения обнаружили в Антарктиде

Таинственные сигналы неземного происхождения обнаружили в Антарктиде
Фото: unsplash.com
Научное сообщество озадачено находкой

Ученые-физики провели прорывной эксперимент по изучению радиоволн в Антарктиде. Для этого они запустили воздушные шары с радиоантеннами в небо на высоту 40 км. Результаты исследования их потрясли.

Специалисты обнаружили, что в регионе фиксируются множественные слабые радиоволны, которые испускают космические нейтрино, врезаясь в ледовую поверхность. Однако исходят они не сверху, а изнутри, глубоко в ледовом пространстве. 

Известно, что нейтрино выделяются во время различных космических событий. Например, во время термоядерного синтеза. Но поймать эти частицы довольно сложно. Те, которые зафиксировали в Антарктиде, поступают под необычным углом и больше напоминают тау-нейтрино, но с принципиальными отличиями.

После масштабного анализа данных ученые отметили, что ни один из известных науке процессов не смог объяснить природу этих сигналов. Все дело в том, что нейтрино, как правило, проникают сквозь материю, а не взаимодействуют с ней. Поэтому и их обнаружение специалистами в похожих условиях ранее считалось невозможным.

Сейчас физическое сообщество спорит о природе находки. Одни полагают, что дело в ошибке оборудования, а другие допускают, что было обнаружено новое физическое явление. 

Источник: Physical Review Letters

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