Ученые заявили о прорыве в лечении рака

Скоро жизнь на Земле сильно изменится

Ученые уверены, что в ближайшие десятилетия произойдет настоящий прорыв в лечении рака. Известный в Британии профессор в сфере здравоохранения Стивен Поуис считает, что уже через 50 лет количество выздоравливающих пациентов вырастет в четыре раза по сравнению с сегодняшними показателями.

Он рассказал, что особенно серьезные перемены ждут сферу излечения больных от онкологии легких: благодаря новым вакцинам и современным генетическим тестам медики смогут точнее определять тип опухоли и подбирать индивидуальное лечение.

По мнению профессора, уже сейчас успехи в иммунотерапии, новых лекарствах и системах ранней диагностики сильно увеличили продолжительность жизни пациентов и дали многим шанс вернуться к нормальной жизни.

Поуис отметил, что диагноз "рак" больше не воспринимается как приговор – и эти изменения происходят по всему миру. Сегодня медики и фармацевты уверены: сейчас человечество на "пороге золотого века" в борьбе с онкологией.

Напомним, российские компании также активно разрабатывают современные препараты против опухолей и улучшают качество своей продукции на отечественном рынке.

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