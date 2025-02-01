Ученые нашли доказательства существования загробного мира

Они изучили показания людей, которые на время уходили из жизни

Нейропсихологи из Нидерландов изучили 70 случаев клинической смерти пациентов и пришли к выводу, что загробный мир действительно существует. Они отметили, что люди, как правило, описывали очень похожую картину происходящего после того, как их сердце переставало биться.

Участники опроса говорили, что ощущали выход собственного сознания из тела и чувствовали, как оно продолжает существовать вне материальной формы. Один из пациентов даже детально пересказал все, что происходило в палате после того, как врачи констатировали его смерть.

Особое внимание ученых этот случай привлек потому, что мужчина вернулся к жизни без каких-либо манипуляций. Также он сумел пересказать все записи, которые сделала медсестра в своем дневнике.

По словам специалистов, все это может указывать на существование жизни после смерти.