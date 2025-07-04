Пирамиду Хеопса возводили рабочие, а не рабы - эксперт Хавасс

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Ученые сделали сенсационное заявление: возведение пирамиды Хеопса в Египте осуществляли вовсе не рабы, как долго считалось. Об этом рассказал известный эксперт в области египтологии Захи Хавасс.
По его словам, во время раскопок удалось найти новые свидетельства, относящиеся к XIII веку до нашей эры. В частности, речь идет о следах, оставленных строителями, а также о жуткой находке – массовых могилах рядом с пирамидой, где были обнаружены статуэтки людей, перетаскивающих камни, и надписи на древнеегипетском языке.
Исследователи пришли к выводу, что погребенные были мастерами своего дела. Они носили звания вроде "смотрящего за стороной пирамиды" и "ремесленника". Эксперт подчеркнул, что таких людей никогда бы не хоронили вблизи святых монументальных конструкций, если бы они были рабами.
Специалист добавил, что рабочие трудились в слаженных командах. Одни добывали камень, другие обрабатывали его, третьи доставляли к месту строительства на деревянных санях, которые скользили по песку. Отдых им полагался лишь раз в десять дней – график был плотный, но организованный.
К слову, ранее ученые забили тревогу из-за критических изменений на Земле. Человечеству предстоят новые серьезные испытания.
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