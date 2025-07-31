Ношеный носок покойного Майкла Джексона продали за полмиллиона рублей

Ношеный носок покойной знаменитости продали за полмиллиона рублей
Майкл Джексон. Кадр: YouTube
За лот развернулась нешуточная битва

Во Франции на аукционе был продан сценический носок Майкла Джексона, в котором он выступал в 1997 году. Именно в этом аксессуаре артист исполнил культовую лунную походку во время концерта в Ницце под песню Billie Jean. Украшенный кристаллами носок стал настоящей реликвией эпохи поп-музыки. Он ушел с молотка за 6200 евро – это около 600 тысяч рублей.

Необычный лот обнаружил техник сцены, разбиравший оборудование после концерта. Он случайно наткнулся на забытую деталь гардероба легенды. Для поклонников поп-культуры и фанатов артиста – это ценнейшая находка. Все, что связано с поп-королем, быстро становится "сокровищем".

Изначально вещь оценили в 2500 евро. Но как только информация о носке попала в каталоги аукциона, интерес коллекционеров начал стремительно расти. Свою роль сыграл и внешний вид, сияющие кристаллы на ткани моментально узнали поклонники, хорошо помнившие это выступление.

Фото: соцсети/@interencheres

Торги оказались оживленными. Несколько участников до последнего боролись за лот, что значительно повысило его цену. В итоге носок ушел в частную коллекцию, имя покупателя не раскрывается. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, недавно бывшая супруга поп-легенды рассказала о его девственности.

Источник: BFMTV ✓ Надежный источник
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