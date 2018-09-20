Это не Нибиру: почему в США закрыли обсерваторию

Ларчик открывался просто

Тайна разгадана: обсерваторию в штате Нью-Мексико в США закрыли из-за уборщика, у которого ФБР конфисковала ноутбук с детской порнографией.

Исследовательское учреждение закрыли в начале сентября, не объяснив причину. Конспирологи всех мастей немедленно начали обсуждать в Сети, что это произошло неспроста: муссировались слухи о нашествии инопланетян, приближении Нибиру и апокалиптических астероидах. Известный мыслитель Дмитрий Галковский даже предположил в своем Telegram-канале, что "какой-то шибко умный астроном" направил телескоп на место "высадки" американцев на Луне и доказал, что никакого полета на спутник Земли не было.

Однако все оказалось проще: ФБР засекла, что кто-то из обсерватории входит на сайты со специфическим контентом. И 21 августа служба безопасности доложила агентам, что в пустом офисе обсерватории нашли компьютер с запрещенными материалами. Сначала решили, что ноутбук принадлежит студенту-практиканту, однако затем выяснилось, что это была собственность уборщика.

Обнаружив пропажу, тот начал жаловаться, что из лаборатории исчезают вещи, система безопасности никуда не годится, а в окрестностях якобы завелся серийный убийца, который может вломиться в обсерваторию, сообщает Albuquerque Journal.

Все эти отвлекающие маневры закончились задержанием злоумышленника. Обсерватория вновь была открыта, и ученые спокойно приступили к работе.



