Петрозаводский "маньяк" дал признательные показания

Город терроризировал безработный, ранее судимый местный житель, 2 года назад освободившийся из колонии

Подозреваемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске уже дал признательные показания. Мужчина обвиняется еще в одном преступлении.

"Третий эпизод связан с преступлением в быту, он также связан с использованием колющего предмета, был причинен тяжкий вред здоровью гражданке... Три эпизода объедены в одно уголовное дело", – цитирует FlashNord главу республики Карелия Артура Парфенчикова.



Ранее СМИ сообщили об аресте злоумышленника. Следствие считает, что поздно вечером 19 сентября 28-летний мужчина напал на 20-летнюю девушку у общежития, а 20 сентября – на 27-летнюю девушку в центре Петрозаводска. Обе жертвы умерли от ножевых ранений.