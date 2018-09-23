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Погода в Москве испортилась окончательно

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Осень вступила в свои права

Последние по-настоящему летние дни в столице завершились мощным ливнем с ураганом, которые обрушились на город накануне. В воскресенье, 23 сентября, дожди продолжаться, утверждают синоптики.

По данным центра "Фобос", днем в Москве ожидается до +17 градусов, по области – до +14-19 градусов. В целом, будет по-осеннему пасмурно, периодически будут выпадать осадки, передает РИА"Новости".

А вот урагана не ожидается – скорость ветра составит не более 10 м/с. 

Впрочем, усиление ветра с дождем весьма возможны, как и гроза, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на "Метеоновости".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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