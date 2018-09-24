Участок от "Некрасовки" запустят до конца года

Новая ветка улучшит транспортное обслуживание на юго-востоке столицы

Первый пусковой участок розовой ветки, или Некрасовской (Кожуховской) линии, откроют для пассажиров уже в этом году, пообещал заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Он напомнил, что пробный старт движения от "Некрасовки" до "Косино" произошел 31 августа. Технический пуск произвел лично столичный градоначальник Сергей Собянин.

"Сейчас там идет монтаж инженерных систем, наладка оборудования. Думаю, к концу года мы сможем открыть его для пассажиров", – отметил глава стройкомплекса.

Строительство второго участка данной ветки от "Косино" до "Нижегородсткой" тоже не стоит на месте. Сейчас там возводятся тоннели.

"На Кожуховской ветке мы строим двухпутные тоннели двумя щитами 10-метрового диаметра. Уже готов тоннель от переходной камеры за станцией "Косино" до станции "Юго-Восточная". Строится участок от станции "Юго-Восточная" до станции "Окская". Осталось пройти примерно треть участка от "Окской" до "Стахановской". К проходке от "Стахановской" до "Нижегородской" планируем приступить уже зимой", – поделился заместитель мэра.

Кроме того, строительные работы не прекращаются на самих станциях, подчеркнул Хуснуллин. По его словам, сейчас в активной стадии – разработка котлованов и бетонирование основных конструкций.

Кожуховская линия московской подземки протянется более чем на 15 км и вместит 8 станций. Она стартует от микрорайона Некрасовка, затем пройдет через такие районы, как Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Рязанский и Нижегородский.

Розовая ветка улучшит транспортное обслуживание 800 тыс. жителей юго-востока столицы и городского поселения Люберцы Московской области. Также она разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию метро.