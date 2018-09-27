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Обломки пропавшей подлодки "Сан-Хуан" нашли на берегу

Фото: wikipedia.org
Снимки из космоса помогли обнаружить части исчезнувшего судна

Пропавшую в декабре 2017 года аргентинскую подлодку "Сан-Хуан" продолжают безуспешно искать. Исследователь Валентин Дегтерев утверждает, что с помощью спутниковых снимков он нашел обломки судна.

По его словам, фотографии сделаны еще в апреле 2018 года, однако на них почему-то никто не обратил внимание.

"В 140 километрах от порта Мар-Дель-Плата, в восточном направление от порта,на берегу, в песке, лежит то, что, вполне может, быть обломками спасательной капсулы пропавшей субмарины", – написал Дегтерев.

При этом исследователь считает, что сейчас обломки находятся под толстым слоем песка, поэтому их будет сложно найти.

Ранее поисковики аргентинской подлодки уловили некий сигнал с глубины.

Напомним, что "Сан-Хуан" перестала выходить на связь в ноябре 2017 года. До сих пор найти ее не удалось.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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