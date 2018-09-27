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Марию Захарову списали со счетов

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia/Twitter.com
Украинцы обрадовались неудачному снимку дипломата

Фотография официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которую опубликовал в своем Instagram главный редактор и совладелец радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, вызвала массу язвительных откликов среди пользователей, многие из которых оказались украинскими гражданами.

На фото улыбающаяся Захарова выглядит уставшей. Но "доброжелательная" публика не стала делать скидку на неудачный ракурс, освещение или хотя бы просто смену часовых поясов – снимок ведь сделан после перелета в США.

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Вам всем привет из Нью-Йорка от вашей любимой @mzakharovamid

Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst)

"Вам всем привет из Нью-Йорка от вашей любимой @mzakharovamid", – написал журналист и тут же получил массу откликов от подписчиков из соседней страны:

– По-моему, она больна.

– Поистрепалась.

– Совсем плоха.

– На голодном пайке?

– Много курит.

– Энергия покидает Захарову… Game over, Мария!

И лишь немногие выступили в защиту дипломата и женщины: "На себя посмотри!" – посоветовали критиканам. 

Вера СВЕТЛОВА
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