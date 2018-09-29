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Фальшивое покушение: названа причина взрыва в Донецке

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Игорь Хакимзянов захотел известности перед выборами

ЧП во время съезда компартии ДНР было спланировано одним из кандидатов на пост главы республики.

Инсценировка покушения, по замыслу Хакимзянова, должна была прибавить ему популярности. Об этом пишет Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

"Есть оперативные данные, ребята наши работали, он считал, что это хороший пиар-ход – небольшое покушение добавит ему известности", - заявил собеседник агентства.

По его словам, никто не ожидал такого развития событий. При взрыве пострадали люди.

"Слава Богу, что все живы, но такие общественно опасные методы – недопустимы", – говорится в сообщении.

Напомним, взрыв прогремел во время съезда компартии в Донецке. По последним данным, пострадали четыре человека. Трое сейчас в больнице.

Виктория БАЛАЯН
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