Те, кто проводит в кабинах грузовиков большую часть времени, дали переправе реальную оценку

В ночь на 1 октября на Крымском мосту были сняты ограничения движения грузового транспорта, введенные из-за курортного сезона.

По сообщению инфоцентра "Крымский мост", за ночь на Тамань и Керчь проехали свыше 700 грузовиков. "В прошлом рейсе потерял на переправе 12 часов, а сейчас по мосту добрался до материка всего за полчаса... Мы очень ждали этот мост", "Дорога – замечательная, мост – просто красавец... Едем без простоев, без нервов, не ждем погоду. Мост дал нам возможность нормально работать", – рассказали водители фур.

По словам руководителя Крымского филиала Российской ассоциации перевозчиков Николая Максименко, теперь водители не ждут у моря погоды и эффективность их работы резко вырастет.

Автомобильное движение на Крымском мосту началось на год раньше срока – в мае 2018 года. Сначала открылся проезд легковых автомобилей и пассажирских автобусов, а после завершения курортного сезона – большегрузов.

Не остался в стороне от важного мероприятия и знаменитый кот Мостик. "Сегодня всю ночь руководил открытием, встречал первые фуры!" – написал пушистый символ Крымского моста на своей страничке в Instagram.

Чуть более чем через год – в декабре 2019 г. – планируется ввести в строй железнодорожную часть переправы через Керченский пролив, напоминает телеканал "360".