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Россияне отдохнут в мае за январь

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Стало известно, как в России будут отдыхать в 2019 году

Кабмин утвердил график праздничных дней для россиян на будущий год.

Выходные дни переносятся с субботы, 5 января, на четверг, 2 мая; с воскресенья, 6 января, на пятницу, 3 мая; и с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. 

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В 2019 г. россиян ждут десятидневные новогодние каникулы – с 30 декабря по 8 января. Затем мини-каникулы будут 23 и 24 февраля, на Международный женский день отдыхать можно будет целых 3 дня, с 8 по 10 марта. С размахом можно будет отпраздновать и майские праздники: выходными будут дни с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

Дополнительный выходной россияне отпразднуют также 12 июня, в День России, а День народного единства принесет еще три праздничных дня – с 2 по 4 ноября.

Валентина МАЙОРОВА
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