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Жена Захарченко сбежала в США

Марина Семынина. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Красотка не стала поддерживать арестованного супруга

Гражданская супруга арестованного полковника Дмитрия Захарченко уехала из России в Соединенные Штаты.

"После задержания и ареста доверенного лица Захарченко... Марина Семынина покинула пределы России и эмигрировала в Америку", – рассказал ТАСС источник в окружении Семыниной.

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СМИ ранее сообщили, что задержаны 2 фигуранта по делу Захарченко: бизнесмен Валерий Маркелов и бывший адвокат Виктор Белевцов. Следствие считает, что Маркелов в течение 10 лет передал полковнику 2 млрд руб., а Белевцов выступал как посредник. Басманный суд арестовал обоих задержанных до 1 декабря.

Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ был арестован в сентябре 2016 года. Ему предъявлено обвинение в коррупции. Дело полковника Захарченко вызвало широкий общественный резонанс – при обыске в его квартирах нашли около 9 млрд руб. в разной валюте. 

Валентина МАЙОРОВА
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