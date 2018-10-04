ЧП на Крымском мосту попало на видео

Рабочим предстоит поднять из воды упавший пролет

В Сети появился ролик, на кадрах которого видна часть пролета моста через Керченский пролив, рухнувшая в море.

"Он вверх тормашками валяется. Я смотрю, эти вырвало что ли.. Валяется целый пролет. Как будут поднимать?...Крепежи торчат", – говорят строители в опубликованном агентством "Крыминформ" видео.

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СМИ ранее сообщили, что один из железнодорожных пролетов строящейся переправы упал в воду в районе Тузлинской косы. Опоры сооружения не были задеты при ЧП, поэтому опасности обрушения моста нет, как нет и пострадавших.