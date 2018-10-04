Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

ЧП на Крымском мосту попало на видео

Фото: most.life
Рабочим предстоит поднять из воды упавший пролет

В Сети появился ролик, на кадрах которого видна часть пролета моста через Керченский пролив, рухнувшая в море.

 "Он вверх тормашками валяется. Я смотрю, эти вырвало что ли.. Валяется целый пролет. Как будут поднимать?...Крепежи торчат", – говорят строители в опубликованном агентством "Крыминформ" видео.

По теме

СМИ ранее сообщили, что один из железнодорожных пролетов строящейся переправы упал в воду в районе Тузлинской косы. Опоры сооружения не были задеты при ЧП, поэтому опасности обрушения моста нет, как нет и пострадавших.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

На Болгарию посмотрите: Путин – о нападках на "Северный поток – 2"

Сомнения европейцев в необходимости трубы развеются

"Его жизнь окончена": Британия избавилась от Скрипаля

Экс-разведчик ушел по-английски

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей