Картошка в магазинах оказалась непригодной для жарки и супа

В любимом овоще нашли много опасных веществ

Эксперты Роскачества провели масштабную проверку картофеля, который продается как в сетевых магазинах страны, так и на фермерских рынках. Результаты неутешительны. Отравления купленными овощами, может, и не случится, но пользы здоровью они явно не принесут.

В общей сложности клубни проверили по 181 показателю. Первая, она же единственная хорошая новость заключается в том, что превышения нормы по пестицидам не обнаружено. Зато в избытке встречаются тиаметоксам – это средство для борьбы с вредителями, а также нитраты. Особенно этим грешат ранний египетский картофель и продукция отечественных аграриев.

В пробах пакистанского урожая нашли повышенное содержание кадмия. Это крайне токсичный тяжелый металл, который с трудом выводится из организма, а накапливаясь, вызывает рак. По мнению специалистов, картофель получил кадмий из почвы, то есть выращивали овощ в местах, где этого делать категорически нельзя.

Еще одна беда урожая-2018 – хлорпрофам. Это регулятор роста растений. Но используют его исключительно для картофеля, который предназначен для продажи в переработанном виде. Для чипсов, например.

"После различных обжарок в готовых чипсах не остается и следа от этого препарата, – указал исполнительный директор "Картофельного союза России" Алексей Красильников. – По всей видимости, сельхозпроизводитель выращивал картошку, предназначенную для переработки. В силу каких-то причин переработчик отказался закупать данный картофель. Чтобы не оказаться в убытке, производитель вышел со своим продуктом на торги в сетевые магазины. А для сетей самое главное – невысокая цена и товарный вид продукта, поэтому они и закупили такой картофель", – пояснил эксперт.

Впрочем, здоровью покупателей хлорпрофам вряд ли повредит, ведь дома человек также подвергает клубни термической обработке. Однако блюдо такой овощ испортит: в супе разварится в кашу, а при жарке не даст золотой хрустящей корочки.