"Мосинжпроект" попал в первую сотню крупнейших компаний России

Представлен новый рейтинг RAEX-600

"Мосинжпроект" вошел в сотню ведущих отечественных компаний по объему реализованной продукции по версии Международного рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА") третий год подряд. По подсчетам агентства, прирост компании по основному показателю рейтинга за 2017 г. составил 9,4%. В отраслевом сегменте рейтинга – в инжиниринге и промышленно-инфраструктурном строительстве – компания вошла в десятку лидеров. Кроме того, в этом году "Мосинжпроект" получил специальный приз "За реализацию прорывных проектов".

По мнению гендиректора АО "Мосинжпроект" Марса Газизуллина, такие устойчивые высокие показатели свидетельствуют о том, что холдинг успешно справляется со всеми задачами, которые ставит перед ним главный заказчик – правительство Москвы.

"Мы реализуем значимые для российской столицы проекты в заданные сроки и с высоким качеством, по праву гордимся "Зарядьем" и "Лужниками" – проектами, которые являются "прорывными" не только для столицы, но и для всей страны", – отметил Газизуллин.

Со своей стороны, председатель совета директоров АО "Мосинжпроект" Александр Горностаев указал, что за последние 7 лет, работая над столичными градостроительными проектами, холдинг приобрел такой комплексный опыт, которого нет ни у кого в стране. Это ставит компанию в ряд самых лучших.

"Реализуя программу строительства метро, введя в эксплуатацию "Лужники" и "Зарядье", мы показали, что являемся надежным партнером и можем воплощать в жизнь проекты любого масштаба и сложности", – подчеркнул Горностаев.

Рейтинг "Крупнейшие компании России по объему реализации продукции" (RAEX-600) выходит под контролем международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), которая входит в большую четверку аудиторских компаний мира. Его цель – выявить крупнейшие отечественные компании на основе результатов их деятельности.

В прошлом году Международное рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") подтвердило рейтинг качества управления АО "Мосинжпроект" на уровне А+.gq ("Очень высокий уровень качества управления"), которого компания добилась в 2016 году.