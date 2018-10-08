Заграничный уровень бытия полуострову обеспечит Крымский мост

Переправа через Керченский пролив оживит Крым. Да так, что со временем он сможет соперничать с крупными торговыми регионами, такими как, например, американский Чикаго.

Впрочем, полуостров сможет дать фору и немецкому Гамбургу, уверен бизнесмен Яздан Кайя. Он возглавляет общественное движение по развитию деловых и дружеских отношений "Россия – Крым – Турция". В эти дни он находится на полуострове с одной целью – укрепить экономические и гуманитарные связи.

"Крым станет точкой пересечения торговых путей между Дальним Востоком, дальним зарубежьем и Турцией. Мы знаем, что ведется эпохальное строительство Крымского моста. Это не просто транспортный путь, это открытие нового торгового пути, который связывает Крым с частью некогда существовавшего великого Шелкового пути", – цитирует предпринимателя РИА "Новости".

Также Кайя обмолвился, что на Крым положила глаз одна турецкая компания, которая намерена построить фабрику по производству лакокрасочных материалов.

"Это один из лидеров в этой отрасли. Они продают и производят свою продукцию во многих странах мира. Теперь планируют открыть производство и на территории полуострова", – передает слова бизнесмена "Крыминформ".

Визитер рассказал о заинтересованности и других претендентов на сотрудничество с полуостровом. В частности, инвесторы присматриваются к сельскохозяйственной и химической отраслям. Кроме того, турки всерьез рассматривают вопрос прямого авиасообщения с Крымом, сейчас ведутся переговоры с несколькими компаниями.