Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лидер еще одной европейской страны будет добиваться признания Крыма российским

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Попытки Запада раздуть русофобскую истерию провалились

Милорад Додик, который на днях был избран в президиум Боснии и Герцеговины от сербов, всегда отличался пророссийской позицией. Перед тем как были озвучены результаты голосования, политик успел дать интервью газете "Известия". Додик заявил в разговоре с журналистами, что хочет выдвинуть инициативу, чтобы Босния и Герцеговина начала официально считать Крым российским.

Милорад подчеркнул, что референдум, в результате которого полуостров вернулся в состав РФ, прошел легитимно и соответствовал уставу ООН. Додик напомнил, что Крым исторически принадлежал России.

По теме

"Парадоксально, что Запад, который всегда активно боролся с коммунизмом, сейчас признает административное решение бывшего лидера СССР Никиты Хрущева", — отметил политик.

Додик хочет посетить полуостров, как только у него появится такая возможность. При этом Милорад не опасается давления со стороны Украины. Он считает, что властям Незалежной нужно в первую очередь решить внутриполитические проблемы и нормализовать отношения с Россией.

"В данной ситуации речь идет скорее о давлении со стороны западных стран. События в Крыму происходили в более демократичной атмосфере, нежели отторжение Косово от Сербии. Несмотря на это, США и большинство их союзников признают независимость Косово", – сказал Милорад.

К слову, недавно турецкие бизнесмены и политики создали движение "Россия – Крым – Турция". Члены организации также намерены наладить экономические связи с полуостровом и добиться признания статуса Крыма российским. 

Маргарита КОЧЕРГИНА
новости партнеров
Загрузка...

Лавров раскрыл тайну "агентов ГРУ" в Нидерландах

Голландцы прокололись с российскими "шпионами"

Нечем крыть: Лондон опозорился с угрозами атаковать Москву

Британское правительство не дает никаких подробностей на фоне обвинений нашей страны в захвате островов и заявлений о назревающем конфликте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей