Попытки Запада раздуть русофобскую истерию провалились

Милорад Додик, который на днях был избран в президиум Боснии и Герцеговины от сербов, всегда отличался пророссийской позицией. Перед тем как были озвучены результаты голосования, политик успел дать интервью газете "Известия". Додик заявил в разговоре с журналистами, что хочет выдвинуть инициативу, чтобы Босния и Герцеговина начала официально считать Крым российским.

Милорад подчеркнул, что референдум, в результате которого полуостров вернулся в состав РФ, прошел легитимно и соответствовал уставу ООН. Додик напомнил, что Крым исторически принадлежал России.

"Парадоксально, что Запад, который всегда активно боролся с коммунизмом, сейчас признает административное решение бывшего лидера СССР Никиты Хрущева", — отметил политик.

Додик хочет посетить полуостров, как только у него появится такая возможность. При этом Милорад не опасается давления со стороны Украины. Он считает, что властям Незалежной нужно в первую очередь решить внутриполитические проблемы и нормализовать отношения с Россией.

"В данной ситуации речь идет скорее о давлении со стороны западных стран. События в Крыму происходили в более демократичной атмосфере, нежели отторжение Косово от Сербии. Несмотря на это, США и большинство их союзников признают независимость Косово", – сказал Милорад.

К слову, недавно турецкие бизнесмены и политики создали движение "Россия – Крым – Турция". Члены организации также намерены наладить экономические связи с полуостровом и добиться признания статуса Крыма российским.