Делегаты из северной страны не побоялись взглянуть правде в глаза

Героическим поступком назвал визит представителей Норвегии в Крым председатель госсовета республики Владимир Константинов. В пятницу, 5 октября, он наградил грамотой и нагрудным знаком главу делегации Хендрика Вебера и указал, что прорвать завесу лжи западных СМИ может только такая "народная дипломатия".

"Ваш визит для нас очень важен. Для нас это очень принципиально. Тот, кто приезжает сюда, совершает гражданский подвиг. Мы называем их настоящими друзьями. Они имеют возможность самостоятельно посмотреть, что происходит в Крыму", – приводит слова Константинова "Крыминформ".

Норвежская делегация, в состав которой вошли ученые, бизнесмены, фермеры, общественные деятели, находится в Крыму с 30 сентября. Иностранные гости уже успели побеседовать с местными жителями, многое увидеть и даже попробовать.

У них сложилось четкое мнение, что Крым – это территория России. Свою точку зрения они обещали донести до соотечественников.

Прорвать информационную блокаду, по словам Вебера, поможет и книга главы крымского парламента Владимира Константинова "Пройти свой путь", где автор делится личными воспоминаниями и эмоциональным восприятием событий "Крымской весны" в период с осени 2013 г. по апрель 2014-го.

"Уже подписан контракт насчет перевода книги. Мы уже работаем над этим", – сообщил представитель Норвегии.

Визит норвежской делегации продлится до 6 октября.