Норвежцы не устают удивляться реальной жизни полуострова

Вот уже который день зарубежная делегация восторгается: то жителями Крыма, то видами, то инфраструктурой. Теперь свое внимание гости переключили на дары природы.

Особенно их поразил вкус местных яблок. Норвежцы не стали скромничать и попробовали "заморский" фрукт, рассказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"У делегации самые благоприятные впечатления об этом производстве. Были в саду, где очень хороший урожай яблок, в фруктохранилище. Норвежцы приятно удивлены вкусом яблок и их хранением по современной голландской технологии. Они ходили по саду, рвали яблоки. Им очень понравились яблоки, они сказали, что у них такого в Норвегии нет", – заверил Гемпель. Он сегодня сопровождал визитеров на сельхозпредприятие "Скворцово", которое расположено в поселке Гвардейское Симферопольского района, передает РИА "Новости".

Напомним, делегация из Норвегии прибыла в Крым 30 сентября и пробудет там до 6 октября. В составе иностранной группы – общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.

Вернувшись на родину, они пообещали рассказать всю правду о жизни в Крыму. На полуострове надеются, что это поможет прорвать информационную блокаду.