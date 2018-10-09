Футболистам предстоит допрос

Спортсменов, которые накануне избили людей, задержала полиция. Об этом сообщает Telegram-канал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, сегодня в 15:00 их будут допрашивать.

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Между тем в ГУ МВД по Москве эти данные не подтвердили, передает "РЕН ТВ".

При этом источник "Интерфакса" отмечает, что футболистов не задержали – они получили повестки.

"Сегодня в адрес футбольных клубов "Краснодар" и "Зенит" направлены повестки с вызовом Мамаева и Кокорина на допрос в отдел МВД "Пресненский", – говорится в сообщении.

Если они вдруг забудут явиться, их доставят принудительно, заявил собеседник агентства.

Ранее выходку Кокорина и Мамаева прокомментировали в Кремле.