Это было уже второе покушение на сотрудницу полиции за год

Следователь Евгения Шишкина погибла из-за своей профессиональной деятельности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольгу Врадий.

По данным полиции, неизвестные хотели помешать расследованию преступлений, которые вела Шишкина.

Старшего следователя транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу подполковника Шишкину убили двумя выстрелами утром в среду, 10 октября. Женщина в это время садилась в свой автомобиль в поселке Архангельское Красногорского района. По словам ее мужа, Евгения случайно оказалась в это время одна – он шел следом за ней и задержался, чтобы закрыть дверь, сообщает телеграм-канал Mash.

Преступник скрылся. Возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконный оборот оружия".

Известно, что это уже второе покушение на Шишкину за этот год. Несколько месяцев назад преступники подожгли ее автомобиль. Установить личности злоумышленников не удалось.