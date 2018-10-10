Появились страшные подробности убийства следователя в Подмосковье

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Муж следователя Евгении Шишкиной, застреленной утром в Красногорске, подполковник в отставке Олег Шишкин рассказал о том, как умерла его жена.
"Я задержался, чтобы закрыть дверь. Выходил после нее минуты через две. Увидел ее, лежащую на земле. Она уже ничего не говорила, только хрипела. Она умерла у меня на руках", – приводит слова Шишкина RT.
Охранник парковки добавил, что его сменщик, дежуривший во время убийства, ничего не услышал, хотя трагедия произошла всего в 10 м от территории стоянки. По его словам, следователь никогда не ходила в форме, и о том, где она работает, он не знал.
Соседка Шишкиных сообщила, что услышала два хлопка и крик, однако решила, что это дети взрывают петарды.
Помочь в раскрытии убийства могла бы камера видеонаблюдения, установленная на углу дома, однако, по словам журналистов, устройство оказалось муляжом.
Следователь Евгения Шишкина вела резонансные дела, и это не первое покушение на нее. В январе 2018 г. неизвестные подожгли ее автомобиль Lexus, а сама она смогла спрятаться в доме и спастись.
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