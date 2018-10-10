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Мамаева отправили в изолятор

Явившегося в отделение полиции футболиста закрыли

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задержан на двое суток. Напомним, он пришел на допрос несколько часов назад через третий вход. 

"После допроса он отправится в изолятор временного содержания", – передает Telegram-канал Mash.

Соучастник его хулиганских приключений Александр Кокорин был объявлен в розыск. По последней информации, он сдался правоохранителям. Форвард питерского "Зенита" явился в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, сообщила представитель министерства Ирина Волк.

"В настоящее время Александр Кокорин явился в полицию для проведения следственных действий", – цитирует спикера МВД ТАСС.

Оксана ПОДТУРКИНА
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