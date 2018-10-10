Мамаева отправили в изолятор

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
127 новости
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задержан на двое суток. Напомним, он пришел на допрос несколько часов назад через третий вход.
"После допроса он отправится в изолятор временного содержания", – передает Telegram-канал Mash.
Соучастник его хулиганских приключений Александр Кокорин был объявлен в розыск. По последней информации, он сдался правоохранителям. Форвард питерского "Зенита" явился в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, сообщила представитель министерства Ирина Волк.
"В настоящее время Александр Кокорин явился в полицию для проведения следственных действий", – цитирует спикера МВД ТАСС.
Делегация Незалежной попыталась устроить мини-Солсбери в Страсбурге
Токио вновь почувствовал себя униженным и оскорбленным