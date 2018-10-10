Мамаев возмутился наказанию

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
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Полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева удивило решение следователей.
Он никак не ожидал, что его на двое суток отправят в изолятор, и выразил сильное возмущение, рассказали источники СН в ГСК ГУ МВД Telegram-каналу "СМИ_ли".
Делегация Незалежной попыталась устроить мини-Солсбери в Страсбурге
Токио вновь почувствовал себя униженным и оскорбленным