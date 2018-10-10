Мамаев возмутился наказанию

Футболист ожидал более теплого приема в полиции

Полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева удивило решение следователей.

Он никак не ожидал, что его на двое суток отправят в изолятор, и выразил сильное возмущение, рассказали источники СН в ГСК ГУ МВД Telegram-каналу "СМИ_ли".