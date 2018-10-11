Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
В СМИ появилось видео страшной аварии, в которой погибли 12 человек.
Ролик с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ. По данным источника, водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в микроавтобус. #{code5519}
Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на
пресс-службу ГУ МВД по региону, что в разбившемся микроавтобусе не было детей.
"Детей среди пассажиров не было...Преимущественно это женщины, которые ехали в Москву на заработки", – рассказала собеседник агентства. Она добавила, что данные о гражданстве погибших сейчас выясняются.
Жертвами столкновения фуры и маршрутки на трассе М7 "Волга" стали 12 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС Республики Чувашия.
Им крупно повезло, что остались живы
Верховная рада оказалась под каблуком заокеанского куратора