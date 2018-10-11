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Раскрыты жуткие подробности ДТП в Чувашии

Фото: Никита Васильев/ТАСС
Машина превратилась в груду металла

В СМИ появилось видео страшной аварии, в которой погибли 12 человек.  

Ролик с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ. По данным источника, водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в микроавтобус. #{code5519}

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Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, что в разбившемся микроавтобусе не было детей.

"Детей среди пассажиров не было...Преимущественно это женщины, которые ехали в Москву на заработки", – рассказала собеседник агентства. Она добавила, что данные о гражданстве погибших сейчас выясняются.

Жертвами столкновения фуры и маршрутки на трассе М7 "Волга" стали 12 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС Республики Чувашия.

Валентина МАЙОРОВА
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