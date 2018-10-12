Заблуждаются даже те, кто часто болеет

Осень в самом разгаре, и, несмотря на теплую для октября погоду, многие россияне сейчас болеют, спасаясь народными средствами. Некоторые из них верят в стереотипы о гриппе, от которых у врачей волосы встают дыбом. Одни действительно правдивы, а другие – нет. О последних ученые рассказали телеканалу CBS News.

Многие люди считают, что грипп – это та же самая простуда. Однако это не так, несмотря на то что симптомы очень похожи. Грипп — заболевание более серьезное, и если его не лечить должным образом, то оно может даже привести к летальному исходу. Грипп отличается высокой температурой и ощущением, "будто больного сбил автобус".

Второй миф заключается в том, что из-за прививки от гриппа можно им заболеть. Ученые уверяют, что это невозможно, ведь в вакцину не входит живой вирус. Стоит иметь в виду, что вакцина начинает действовать лишь спустя две недели, поэтому человек может подхватить вирус. Более того, возможны побочные действия в виде усталости и недомогания.

При этом прививку, по мнению ученых, надо делать каждый год, а не изредка, как это считается. Все дело в том, что иммунитет человека снижается, а штаммы гриппа постоянно меняются, поэтому формула вакцины в соответствии с этим дорабатывается. Впрочем, сделав прививку, все равно можно заболеть гриппом. Как отмечают ученые, болезнь будет протекать легче благодаря вакцине.

Также многие жители планеты полагают, что витамины могут предотвратить заболевание, и с небывалым рвением принимают их, когда чувствуют недомогание. Реальных доказательств того, что эти вещества помогают, нет. Правда, цинк может сократить время болезни, но принимать его стоит только по рекомендации врача.

Миф о том, что физическая нагрузка и потоотделение помогают справиться с заболеванием, тоже не соответствует действительности. Спорт лишь усугубит ситуацию, ведь может пойти осложнение на легкие, да и сердце подвергается серьезной нагрузке.

Люди, которые полагают, что если легко одеться, то можно заболеть гриппом, ошибаются. Заразиться можно лишь при контакте с тем, у кого он уже есть. Правда, подвержены этому заболеванию все люди вне зависимости от возраста, поэтому даже молодым стоит прививаться.

Впрочем, если ходить в холодное время года в легкой одежде, заработать насморк или больное горло можно с легкостью. Те, кто не любит лечиться таблетками, всегда могут обратиться к народной медицине.

Самый эффектный метод лечения – это пить как можно чаще чай. В напиток стоит добавить мед и лимон. Жидкость, как передает портал "Будь здорова", снижает уровень интоксикации и восстанавливает нормальную терморегуляцию. К слову, чай можно делать и из малины. Свежие ягоды, варенье и сухие листья залить кипятком и настоять 20 минут. Так вы получите отличное жаропонижающие средство. Им можно даже полоскать больно горло.

Чеснок тоже помогает. Например, можно смешать кашицу или сок из него с медом в пропорции 1:1 и принимать по 1-2 чайных ложки два раза в день, запивая стаканом воды. Чтобы снять заложенность носа, можно измельчить чеснок, прокипятить в воде 20 минут и подышать этой жидкостью.

Еще один полезный напиток – это молоко. Добавьте 4-5 столовых ложек меда, половину чайной ложки ванили, муската и корицы, несколько горошин душистого перца и лавровый лист. Полученную смесь надо довести до кипения, подождать пять минут и выпить.

Глинтвейн тоже улучшает кровообращение благодаря специям, к тому же вино – отличный антисептик.

Еще один продукт для лечения простуды рискнут попробовать лишь самые стойкие люди. Однако его эффективность была доказана много веков назад. Некоторые люди съедают половину красного перца и запивают 50 г водки. Молотый перец можно растворить в этом алкогольном напитке или добавить в чай. Однако такой способ противопоказан тем людям, которые страдают от заболеваний сердца и печени.

Приверженцы нетрадиционной медицины предлагают также отказаться от еды на 2-4 дня. При этом разрешается пить.