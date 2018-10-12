Вода помогает находить рак

Найти злокачественное новообразование становится проще

Исследования испанских ученых помогут разработать действенный маркер для выявления онкологических опухолей.

В этом специалистам поможет обычная вода, сообщается на сайте EurekAlert!. По словам одного из авторов работы доктора Эмилио Хосе Кокинеро, биофизики рассмотрели 2 варианта антигенов Tn, появляющихся в 90% случаев раковых новообразований, которые отличаются лишь одной аминокислотой. Выяснилось, что антигены ведут себя в воде различным образом.

Эксперт объяснил, что антиген Tn, связанный с треонином, в воде принимает жесткую форму, а с антигеном Tn, связанным с серином, происходит обратный процесс, отмечает РИА ФАН. Кроме того, исследователи собираются использовать синтетический аналог для диагностики рака, добавляет "Экспресс Газета".

Новый метод поможет ученым понять, на какой стадии развития находится опасное заболевание, и выработать новые эффективные маркеры для ранней диагностики онкологии, считает доктор Кокинеро.

