Жизнь на минимуме: как питаться за гроши

Удовлетворить "физиологические потребности" оказалось возможным даже при нищенской зарплате

Диетолог Михаил Гинзбург разработал для россиян специальное меню, которое позволит существенно экономить деньги на еде. Идея к нему пришла после выступления экс-министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой, которая заявила, что на сумму в 3,5 тыс. руб. можно питаться полноценно и сбалансированно.

К слову, скандальное заявление стало причиной отставки Соколовой, отмечает "Свободная пресса". Гинзбург считает, что много денег на питание тратить не нужно.

"В принципе... на 4 тыс. рублей построить более или менее внятный рацион питания можно. Это будет очень полезное диетическое меню", – рассказал доктор медицинских наук "Известиям".

Более того, он предложил и примерное месячное меню на сумму 3 тыс. 497 рублей. В месяц доктор предложил съедать одну курицу, 2 кг морской мороженой рыбы, по килограмму гороха и арахиса, 2 кг картофеля, 3 кг творога и 3 десятка яиц. В рацион также вошли капуста, морковь, хлеб, яблоки или бананы, а также 100 пакетиков чая.

По мнению диетолога, такое меню не перегружено животным жиром и холестерином, однако содержит сложные углеводы и достаточное для здоровья количество овощей и фруктов. "Жизнь показывает, что самое хорошее обычно не является самым дорогим", – философски резюмировал Гинзбург.

Советы диетолога становятся все более актуальны, учитывая рост цен и, соответственно, расходов отечественных потребителей. Как отмечает FlashNord, средний чек россиян в сентябре вырос до 519 руб., это на 4,8% больше, чем в августе.