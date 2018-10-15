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В Москву пришло аномальное тепло

Фото:Михаил Терещенко/ТАСС
Второе бабье лето задержится в столичном регионе необычно долго

Москвичи и гости столицы еще почти неделю смогут наслаждаться теплой погодой. До самых выходных осадков не ожидается, несмотря на переменную облачность. Воздух днем будет прогреваться до 14-16 градусов тепла, а ночью она будет опускаться не ниже +6. Как рассказал "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев, такая температура превышает норму на целых пять градусов.

Синоптики и раньше говорили о том, что зима в Москве в этом году задержится на месяц.

Вот и в центральных областях на этой неделе днем воздух также будет прогреваться до +12-17 градусов, а по ночам ожидается от 2 до 8 градусов тепла. Похожая ситуация и на северо-западе страны – там будут кратковременные дожди, но теплая погода сохранится. Днем плюс 10-15 градусов, а ночью – +3-8. Такая же температура будет в Сибири и в Приморье.

В Приволжском округе днем ожидается до +12, а ночью столбик термометра может опуститься и до 0. Там возможны дожди со снегом.

На Урале еще холоднее: до +6 днем и -4 ночью. В автономные округа Западной Сибири, Коми и Якутию зима пришла уже давно. 

Маргарита КОЧЕРГИНА
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