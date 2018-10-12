Москвичей ждет поздняя зима и еще одно бабье лето

Холода наступят на месяц позже нормы

На этой неделе в Москву пришло второе бабье лето. Уже сегодня, как передает Гидрометцентр, граждане смогут насладиться действительно хорошей для октября погодой: воздух прогреется до 12-14 градусов тепла. При этом дождей не будет, несмотря на переменную облачность. Ветер ожидается северо-западный и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночь на 13 октября температура опустится до +6-8 градусов.

Такая комфортная погода продлится еще несколько недель. Ведь в этом году зима решила задержаться. Сотрудники Гидрометцентра рассказали, что на следующей неделе Москву накроет антициклон, а, значит, жителей и гостей столицы ждет теплая и солнечная погода. Отсутствием холодов будут радоваться и те, кто проживает и в центральной России.

По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра, холода придут постепенно. При этом будет неожиданно много солнца. Правда, говорить о том, что климатические сезоны смещаются, пока рано. Вильфанд поведал "Российской газете", что погода в центральной части страны в этом году теплее, чем была в прошлом. Однако на Урале, например, идут дожди со снегом.

"Для того, чтобы делать серьезные климатические выводы, что сезоны смещаются и зима наступает позднее, нужны десятилетия наблюдений", — отметил Роман, который, впрочем, согласился, что продолжительность холодов сокращается из-за глобального потепления.