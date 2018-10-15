Первый снег выпадет уже через неделю

Аномально теплая погода закончится уже в четверг, 18 октября. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, уже в пятницу, 19 октября, солнце спрячется за облака, из-за чего температура воздуха будет постепенно понижаться. При этом на следующей неделе возможен снег.

"На следующей неделе будет ветрено, дожди, дальнейшие колебания температуры с движением в сторону понижения. И снег может пойти, это нормально для нашего климата", – цитирует Макарову РИА "Новости".

В Санкт-Петербурге также ожидаются осадки в виде снега, утверждает главный синоптик города Александр Колесов. Он уточнил, что первые признаки зимы придут уже 25 октября, передает FlashNord.



