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Аномально теплая погода закончится уже в четверг, 18 октября. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
По ее словам, уже в пятницу, 19 октября, солнце спрячется за облака, из-за чего температура воздуха будет постепенно понижаться. При этом на следующей неделе возможен снег.
"На следующей неделе будет ветрено, дожди, дальнейшие колебания температуры с движением в сторону понижения. И снег может пойти, это нормально для нашего климата", – цитирует Макарову РИА "Новости".
В Санкт-Петербурге также ожидаются осадки в виде снега, утверждает главный синоптик города Александр Колесов. Он уточнил, что первые признаки зимы придут уже 25 октября, передает FlashNord.
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