Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названа дата начала зимы в Москве

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Первый снег выпадет уже через неделю

Аномально теплая погода закончится уже в четверг, 18 октября. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, уже в пятницу, 19 октября, солнце спрячется за облака, из-за чего температура воздуха будет постепенно понижаться. При этом на следующей неделе возможен снег.

"На следующей неделе будет ветрено, дожди, дальнейшие колебания температуры с движением в сторону понижения. И снег может пойти, это нормально для нашего климата", – цитирует Макарову РИА "Новости".

В Санкт-Петербурге также ожидаются осадки в виде снега, утверждает главный синоптик города Александр Колесов. Он уточнил, что первые признаки зимы придут уже 25 октября, передает FlashNord.


Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Авария "Союза" пошла на пользу России

Роскосмос получает заверения в вынужденном партнерстве от американских коллег

Лукашенко разнес Порошенко за беспредел

Религиозный путь Киева мешает сближению Белоруссии и Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей