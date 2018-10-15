Рассказываем о самых обескураживающих фактах про вирусные заболевания

Сезон простуды и гриппа сейчас в самом разгаре. Многие люди уверены, что знают о самых распространенных заболеваниях абсолютно все. Однако есть кое-что, от чего даже знатоки пребывают в шоке.

Так, например, как рассказал портал "ФедералПресс", ни одна вакцина не способна полностью спасти людей от насморка. Все дело в том, что каждый холодный сезон появляется от 15 до 20 новых риновирусов, в несколько раз больше, чем видов гриппа. Поэтому ученым необходимо постоянно их изучать, чтобы изобретать новые вакцины.

Один из самых неприятных аспектов насморка – постоянное чихание. Удивительно, но в этот момент из носа вылетает воздух со скоростью смерча – до 120 м/секунду. При каждом чихании болеющий передает окружающим около 150 микробов.

Простуда и грипп еще плохи тем, что из-за них можно поправиться на пару килограммов. Ученые из Сан-Диего изучали состояния больных и здоровых детей. Выяснилось, что малыши, у которых был аденовирус, весили в среднем на 20 килограммов больше тех, кто не был заражен. Впрочем, далеко не каждый вирус способен вызвать ожирение.

К слову, бумажный носовой платок, который спасает всех болеющих от неловких моментов, появился всего 90 лет назад. Раньше подобной "тканью" могли пользоваться лишь зажиточные люди, потому что производство таких материалов стоило немалых денег.

Еще один неожиданный факт состоит в том, что заразиться простудой при рукопожатии невозможно. В этом уверены специалисты из Кардиффа. Ученые утверждают, что подхватить вирус можно лишь тогда, когда он находится в идеальных условиях. Более того, чаще люди заболевают после длительного контакта с родными, с которыми проживают в одном доме.

При этом исследователи успокаивают влюбленных: целоваться при риновирусе можно. Болезнь скорее проникнет через нос и слизистую глаз, чем через рот.

А еще с легкостью заразиться можно в ванной комнате. Ведь ручная стирка не убивает вирус. На это способна лишь машинная, но при высокой температуре.

По статистике, взрослый человек болеет простудой четыре раза в год, а ребенок – до семи раз. Всего люди тратят на болезнь до четырех лет своей жизни: ведь каждый насморк длится около трех-четырех дней. К слову, 20% жителей планеты, полагая, что у них была простуда, на самом деле перенесли грипп. Ученые уже не раз говорили о том, что эти два заболевания сильно отличаются, поэтому людям стоит быть внимательнее к своему здоровью.