Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
Потоп на юге Франции стал самым сильным с 1891 года. Об этом сообщает правительственный сервис Vigicrues.
Уровень воды в реке Од поднялся на 7 метров. В результате все ближайшие поля и населенные пункты затоплены, дороги размыты, дома разрушены.
По данным на 11 часов утра в понедельник, 15 октября, жертвами стихии стало 6 человек. Один их них получил смертельное ранение при обрушении собственного дома. Также монахиня не смогла выбраться из подхватившего ее потока воды и утонула. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Наводнение на юге Франции вызвано сильными дождями, которые не прекращаются в регионе уже несколько часов. За минувшую ночь выпала семимесячная норма осадков. В результате некоторые здания скрыты под водой по самую крышу.
В шести префектурах на юге Франции объявлен "красный", высший, уровень опасности.
На помощь жителям вылетели спасательные вертолеты. В операции участвуют несколько сотен пожарных и полицейских.
Роскосмос получает заверения в вынужденном партнерстве от американских коллег
Министр обороны Анк Бейлевельд вновь обвинила нашу страну во вмешательстве в расследование крушения MH17 и взломе WADA