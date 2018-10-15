Такого буйства стихии страна не помнит уже 120 лет

Потоп на юге Франции стал самым сильным с 1891 года. Об этом сообщает правительственный сервис Vigicrues.

Уровень воды в реке Од поднялся на 7 метров. В результате все ближайшие поля и населенные пункты затоплены, дороги размыты, дома разрушены.

По данным на 11 часов утра в понедельник, 15 октября, жертвами стихии стало 6 человек. Один их них получил смертельное ранение при обрушении собственного дома. Также монахиня не смогла выбраться из подхватившего ее потока воды и утонула. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Наводнение на юге Франции вызвано сильными дождями, которые не прекращаются в регионе уже несколько часов. За минувшую ночь выпала семимесячная норма осадков. В результате некоторые здания скрыты под водой по самую крышу.

В шести префектурах на юге Франции объявлен "красный", высший, уровень опасности.

На помощь жителям вылетели спасательные вертолеты. В операции участвуют несколько сотен пожарных и полицейских.