Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Франция переживает сильнейшее наводнение

Фото: AP/TASS
Такого буйства стихии страна не помнит уже 120 лет

Потоп на юге Франции стал самым сильным с 1891 года. Об этом сообщает правительственный сервис Vigicrues.

Уровень воды в реке Од поднялся на 7 метров. В результате все ближайшие поля и населенные пункты затоплены, дороги размыты, дома разрушены.

По данным на 11 часов утра в понедельник, 15 октября, жертвами стихии стало 6 человек. Один их них получил смертельное ранение при обрушении собственного дома. Также монахиня не смогла выбраться из подхватившего ее потока воды и утонула. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Наводнение на юге Франции вызвано сильными дождями, которые не прекращаются в регионе уже несколько часов. За минувшую ночь выпала семимесячная норма осадков. В результате некоторые здания скрыты под водой по самую крышу.

В шести префектурах на юге Франции объявлен "красный", высший, уровень опасности.

На помощь жителям вылетели спасательные вертолеты. В операции участвуют несколько сотен пожарных и полицейских. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Авария "Союза" пошла на пользу России

Роскосмос получает заверения в вынужденном партнерстве от американских коллег

Нидерланды заявили о войне с Россией

Министр обороны Анк Бейлевельд вновь обвинила нашу страну во вмешательстве в расследование крушения MH17 и взломе WADA

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей