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Названы ранние симптомы рака головного мозга

Фото: GLOBAL LOOK press/Arkadius Kozera/
Своевременная помощь специалистов спасет от неминуемой смерти

Рак головного мозга – опасная и смертельная болезнь. Врачи назвали пять основных признаков этого заболевания.

Первым "тревожным звонком" является нарушение подвижности конечностей и чувствительности к температуре предметов. Кроме того, внезапная перемена в характере и поведении человека должна вызвать опасения у близких.

Также одним из признаков рака головного мозга являются частые головокружения и ощущение неуверенности при ходьбе, передает VistaNews.

Эксперты советуют незамедлительно обратиться к специалистам при наличии подобных признаков. При этом, возникающие перед глазами "мушки" и пелена считаются симптомами поздней стадии смертельной болезни.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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