Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Мамаев пытается ускользнуть от наказания

Павел Мамаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Футболист просит отпустить его на тренировки

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев придумал хитрый план, как обойти закон и не проводить за решеткой присужденные на прошлой неделе два месяца. Вернее, лазейку нашла защита игрока, которая обратилась в Мосгорсуд.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов просит заменить его подзащитному арест на тренировки на базе "Краснодара", поскольку отлынивание выльется хавбеку в копеечку. Он будет вынужден выплачивать большие штрафы.

По теме

"В апелляционной жалобе я прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий, которые бы позволили ему продолжить профессиональную трудовую деятельность в футбольном клубе "Краснодар", а местом исполнения меры пресечения определить квартиру в Краснодаре", – ходатайствует Бушманов, передает РИА "Новости".

Ранее он заявил, что его "подопечный" вообще непричастен к инцидентам. Якобы Мамаев "находился в другом месте". 

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев выбрали самый легкий путь к славе. На прошлой неделе они от души покутили, как в последний раз. Игроки подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на чиновника Минпромторга Дениса Пака, которого, кстати, сегодня наградил президент. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Авария "Союза" пошла на пользу России

Роскосмос получает заверения в вынужденном партнерстве от американских коллег

Лукашенко разнес Порошенко за беспредел

Религиозный путь Киева мешает сближению Белоруссии и Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей