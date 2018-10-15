Мамаев пытается ускользнуть от наказания

Футболист просит отпустить его на тренировки

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев придумал хитрый план, как обойти закон и не проводить за решеткой присужденные на прошлой неделе два месяца. Вернее, лазейку нашла защита игрока, которая обратилась в Мосгорсуд.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов просит заменить его подзащитному арест на тренировки на базе "Краснодара", поскольку отлынивание выльется хавбеку в копеечку. Он будет вынужден выплачивать большие штрафы.

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"В апелляционной жалобе я прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий, которые бы позволили ему продолжить профессиональную трудовую деятельность в футбольном клубе "Краснодар", а местом исполнения меры пресечения определить квартиру в Краснодаре", – ходатайствует Бушманов, передает РИА "Новости".

Ранее он заявил, что его "подопечный" вообще непричастен к инцидентам. Якобы Мамаев "находился в другом месте".

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев выбрали самый легкий путь к славе. На прошлой неделе они от души покутили, как в последний раз. Игроки подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на чиновника Минпромторга Дениса Пака, которого, кстати, сегодня наградил президент.