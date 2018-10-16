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Названы причины гибели Су-27

Версий несколько

Крушение истребителя мог спровоцировать неопытный пилот. Однако приписывать кому-либо вину за случившееся пока рано, уверен главный редактор журнала "Солдаты России" Владислав Шурыгин.

"Можно исходить, что это учебно-боевой двухместный самолет, где мог находиться в кресле, например, курсант, который мог не справиться с управлением. Это могла быть и ошибка уже достаточно опытного пилота. Но Украина не имеет возможности массово и профессионально готовить летчиков по современным программам", – заявил журналист в интервью НСН.

Также среди предполагаемых причин авиакатастрофы он назвал отказ техники, ведь полвека для украинских самолетов – это не срок. Усовершенствованием модели, подчеркнул эксперт, должен был заниматься производитель Су-27, то есть Россия. Для Незалежной модернизация – роскошь.

Напомним, сегодня около пяти часов вечера во время совместных учений на Украине рухнул истребитель. Оба пилота погибли. 

В Сети появились кадры трагедии. Обломки учебного самолета разбросало по всей округе. Нарушение правил полета явилось причиной возбуждения уголовного дела, пишет Пятый канал.

Оксана ПОДТУРКИНА
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