Жара века: в Москве побит рекорд тепла

До конца бабьего лета осталось всего ничего

В среду, 17 октября, погода в столице может побить достижение, державшееся целых 129 лет.

"Рекорд сегодняшнего дня в +17,4°C принадлежит далекому 1889 году, так что сегодня температура вновь ожидается близкой к рекордным значениям", – рассказала РИА "Новости" сотрудник центра погоды "Фобос".

По прогнозу Гидрометцентра, в Москве 17 октября ожидается +16 ... +18°С, в городе будет сухо и солнечно. Такая же погода порадует москвичей и в четверг, а вот в пятницу вновь начнутся осенние дожди. Сначала в столице лишь немного похолодает –19 октября будет +14 ... +16°С, 20 октября +8 ... +13°С, дождливая погода сохранится. В ночь с субботы на воскресенье термометры местами покажут до -2 ... -3°С, местами пройдет дождь со снегом. А днем в воскресенье, 21 октября, температура воздуха опустится до +6 ... +11°С, ожидается ливень, переходящий в легкий снегопад.