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Вслед за Нидерландами: Чехия обвинила россиян в кибертатаке

Фото: "Утро"
Москву по сложившейся традиции не предупредили

Среди восьми накануне задержанных чешкой полицией – четверо граждан РФ. Об этом сообщает российское посольство в Чехии. Иностранцам приписали вторжение в работу МИД.

При этом, как заведено в последнее время, наше ведомство не было введено в курс дела, хотя все случилось еще 18 сентября. Об инциденте дипломаты узнали из прессы, о чем рассказали на странице посольства в Facebook.

"На наш вопрос, по какой причине российское посольство не было своевременно проинформировано об их задержании в соответствии с двусторонней Консульской конвенцией, полиция Чешской Республики сослалась на "административную ошибку", – говорится в сообщении.

В частности, задержанных обвиняют во взломе регистрационных систем внешнеполитического ведомства, которые необходимы для получения вида на жительство в зарубежной стране. В Праге также решили, что взломщики якобы заполучили "несколько сотен миллионов крон".

Помимо этого, им приписывается легализация отмытых денег. Сейчас интернациональная команда, в которую входят россияне и граждане Вьетнама, содержится под стражей.  

Информация о задержании появилась во вторник, 16 октября, ночью. Правда, тогда не уточнялось, сколько именно наших соотечественников схватила чешская полиция, напоминает "Свободная пресса"

Около двух недель назад в кибершпионаже Москву обвинили Нидерланды: якобы российские спецагенты пытались выкрасть улики по делу о крушении "Боинга" над Донбассом и данные ОЗХО. "Похитителей" информации выслали из страны.

Оксана ПОДТУРКИНА
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