Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Европе распространяется опасная болезнь

Фото: GLOBAL LOOK press/Jorg Horstmann
Люди массово умирают от лихорадки Западного Нила

С начала года эта страшная инфекция, проявляющаяся в виде симптомов гриппа, сыпи и поражения центральной нервной системы, подхватили почти полторы тысячи человек. Больше всего больных (495 пациентов) проживает в Италии. Однако сотни людей в Греции, Румынии, Сербии и в других странах оказываются в клиниках с этим диагнозом.

Например, недавно в Мюнхене госпитализировали ветеринара через три дня после того, как он контактировал с телом мертвой совы. Специалисты отмечают, что вирус передается через слизистые оболочки глаз или через порезы и вакцину от него до сих пор не придумали. За этот год от лихорадки умерло 142 человека. 

Роспотребнадзор, на сайте которого появились эти неутешающие данные, призвал россиян с осторожностью выбирать места путешествий. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Фатальная ошибка: к аварии "Союза" привела невнимательность

Его могли повредить сборщики на Байконуре

Разбитые надежды: Мамаева оставили в СИЗО

Футболистов-дебоширов не стали разлучать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей