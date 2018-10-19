Люди массово умирают от лихорадки Западного Нила

С начала года эта страшная инфекция, проявляющаяся в виде симптомов гриппа, сыпи и поражения центральной нервной системы, подхватили почти полторы тысячи человек. Больше всего больных (495 пациентов) проживает в Италии. Однако сотни людей в Греции, Румынии, Сербии и в других странах оказываются в клиниках с этим диагнозом.

Например, недавно в Мюнхене госпитализировали ветеринара через три дня после того, как он контактировал с телом мертвой совы. Специалисты отмечают, что вирус передается через слизистые оболочки глаз или через порезы и вакцину от него до сих пор не придумали. За этот год от лихорадки умерло 142 человека.

Роспотребнадзор, на сайте которого появились эти неутешающие данные, призвал россиян с осторожностью выбирать места путешествий.