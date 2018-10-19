Неизвестные подробности раскрыла бабушка Владислава

У жестокого убийцы, вопреки расхожему мнению, все же был товарищ. В его компании 18-летнего Влада Р. заметила бабушка парня. Внук к ней пришел с таинственным другом, чтобы попариться в бане. Однако женщина не присматривалась к незнакомцу.

"С каким-то другом приходил в темно-синей форме, я никогда его не видела. У нас тут были как раз гости, и я его не рассмотрела. Отпечаталось, что он в темно-синей форме, я его не рассмотрела", – цитируют ее "Известия".

Однако в тот момент в доме были гости, поэтому бабушка не впустила внука с товарищем. Впрочем, молодого человека этот факт совершенно не расстроил.

"Он говорит: "Ну ладно, в другой раз". И они ушли", – поделилась собеседница.

Она рассказала, что накануне трагедии Владислав забрал все свои фотографии под предлогом, что хочет их отсканировать и распечатать. А до этого она обнаружила пропажу – у нее исчезли 20 тысяч рублей.

После вопроса журналистов, что бы она хотела сказать семьям погибших, отчаявшаяся женщина расплакалась и попросила у всех прощения.

Кровавую расправу в керченском колледже парень совершил 17 октября. Он устроил стрельбу, подорвал бомбу, а потом самовольно ушел из жизни. Жертвами страшной трагедии стали 20 человек.