Нибиру
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У жестокого убийцы, вопреки расхожему мнению, все же был товарищ. В его компании 18-летнего Влада Р. заметила бабушка парня. Внук к ней пришел с таинственным другом, чтобы попариться в бане. Однако женщина не присматривалась к незнакомцу.
"С каким-то другом приходил в темно-синей форме, я никогда его не видела. У нас тут были как раз гости, и я его не рассмотрела. Отпечаталось, что он в темно-синей форме, я его не рассмотрела", – цитируют ее "Известия".
Однако в тот момент в доме были гости, поэтому бабушка не впустила внука с товарищем. Впрочем, молодого человека этот факт совершенно не расстроил.
"Он говорит: "Ну ладно, в другой раз". И они ушли", – поделилась собеседница.
Она рассказала, что накануне трагедии Владислав забрал все свои фотографии под предлогом, что хочет их отсканировать и распечатать. А до этого она обнаружила пропажу – у нее исчезли 20 тысяч рублей.
После вопроса журналистов, что бы она хотела сказать семьям погибших, отчаявшаяся женщина расплакалась и попросила у всех прощения.
Кровавую расправу в керченском колледже парень совершил 17 октября. Он устроил стрельбу, подорвал бомбу, а потом самовольно ушел из жизни. Жертвами страшной трагедии стали 20 человек.
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