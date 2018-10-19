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Бабушка керченского стрелка рассказала, где он взял средства на свой арсенал

Фото: ТАСС
Владислав украл деньги у пожилой родственницы

В деле студента политехнического колледжа, расстрелявшего учащихся и педагогов, появились новые подробности.

Бабушка Владислава Р. рассказала, откуда он взял деньги на свой смертельный арсенал. Как выяснилось, он украл крупную сумму у пожилой родственницы. При этом пропажу она обнаружила только сейчас. Об этом она сообщила в беседе с журналистами LIFE SHOT. Ее 20 тыс. руб. были спрятаны в косметичке, говорит бабушка керченского стрелка. В том же месте она хранила альбом с фотографиями. Заначку парень мог приметить давно, рассказала убитая горем женщина, – он брал оттуда снимки. После шокирующих сообщений о бойне в колледже она, судя по всему, до сих пор не может прийти в себя.

Ранее стала известна сумма, которую потратил Владислав на покупку шестизарядного "Бекаса" 12-го калибра и 250 патронов. Приобретение обошлось ему в 30 тыс. рублей. Многие задавались вопросом, откуда безработный студент из бедной семьи взял такие деньги.

Напомним, сейчас прорабатывается версия о том, что Владислав мог сделать самодельные взрывные устройства на основе тротила из снарядов времен ВОВ.

Трагедия в Керчи случилась 17 октября. Учащийся политехнического колледжа открыл огонь по студентам и учителям и подорвал бомбу. После этого покончил с собой.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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