Керченского стрелка подозревают в связях с украинскими радикалами

Следствие возглавил лучший сыщик РФ

Владислав Р. мог готовиться к бойне в политехническом колледже около двух месяцев. На это указывают все его действия в последнее время.

В августе ему исполнилось 18 лет, и он сразу начал собирать справки для получения разрешения на покупку охотничьего ружья. Оформив лицензию, он купил в местном магазине шестизарядный "Бекас" 12-го калибра и 250 патронов. Где ученик колледжа, живущий без отца с матерью-санитаркой, взял 30 тыс. руб., еще предстоит выяснить следствию. Но уже известно, что часть патронов он израсходовал в стрелковом клубе города Керчь, оттачивая мастерство, пишет "КоммерсантЪ". Остальными убивал сокурсников.

Что подтолкнуло парня на убийство, пытается понять оперативно-следственная группа. Ее возглавляет замруководителя ГУ по расследованию особо важных дел СКР генерал-майор юстиции Сергей Голкин. У него большой опыт в расследовании громких дел. Это он занимался терактом в питерском метро и на борту пассажирского лайнера, летевшего из Египта. Из последнего в его активе – пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Сейчас под его руководством дознавателям нужно выяснить, почему тихий мальчик, не привлекавший внимания полиции, дошел до массового убийства.

Среди версий – связь с экстремистскими организациями, в частности, с украинскими "Правым сектором" и УНА-УНСО (все – запрещены в РФ). Последняя уже пыталась устроить теракт в российской школе чужими руками. Весной 2017 г. житель Киева по заданию экстремистской группировки "обрабатывал" ученицу 11 класса сочинской школы, уговаривая заложить самодельное взрывное устройство в огнетушитель. Бомбу предполагалось активировать на выпускном вечере. В последний момент девочка испугалась.

Что касается Владислава Р., то пока его связей с преступными элементами не обнаружено. Возможно, причиной агрессии стала несчастная любовь или конфликт с окружающими. А может, он просто был психом. Эту версию тоже обязательно проверят – уже назначена экспертиза его психологического состояния. Посмертно.

В среду, 17 октября, в политехническом колледже Керчи учащийся устроил бойню. В результате взрыва самодельных гранат и стрельбы из ружья 21 человек, в том числе сам стрелок, погибли, более 50 получили ранения.