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Школьница по имени Злата призналась, что у молодого человека не складывались отношения с одногруппниками. Они постоянно издевались над ним, обзывали его и не принимали в свою компанию. Парень был в колледже изгоем по одной простой причине – окружающие его считали странным.
"Постоянно говорил мне, что он часто ссорился с окружающими. Он рассказывал, что потерял доверие к людям, когда его одногруппники начали унижать его за то, что он не такой, как все", – рассказала в беседе с корреспондентом RT 15-летняя девушка.
Он, в свою очередь, злился, говорил, что "не хочет жить" после всех оскорблений, и обещал отомстить обидчикам за те унижения, которые ему приходилось терпеть в техникуме. Как теперь известно, слово свое мученик науки сдержал.
Также школьница сообщила, что после расставания с ней молодой человек добавил ее в черный список в соцсетях и попросил больше не беспокоить – не звонить и не писать.
"Когда мы с ним общались, все было хорошо. Он был добрый и отзывчивый, помогал мне, когда было плохо", – поделилась Злата, добавив, что сочувствует семьям погибших и скорбит по умершему парню.
"Он был очень хорошим другом", – заключила девушка.
Устроивший массовое убийство стрелок воспитывался в неблагополучной семье. Он рос без отца, а его мать – сектантка. К слову, родителей студента накажут. За ненадлежащее воспитание сына им придется выложить из кармана 500 руб., пишут "Известия", ссылаясь на анонимного осведомителя. Соответствующие документы они получат после похорон сына.
Напомним, страшная трагедия в Керчи произошла накануне, 17 октября. По последним данным, от действий студента местного политехнического колледжа пострадали более 50 человек. Количество жертв массовой бойни увеличилось до 21. Все они опознаны.
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