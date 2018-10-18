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Вашингтон отреагировал на трагедию в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
продолжениеПутин в керченской трагедии обвинил соцсети
Американские дипломаты принесли свои соболезнования вместо президента страны

Слова скорби выразило посольство Соединенных Штатов в России, опубликовав отдельный пост на странице в Twitter.

"Наши мысли и молитвы обращены к семьям и друзьям, потерявшим своих любимых во вчерашнем нападении в Керчи", – говорится в заявлении дипмиссии.

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При этом американский лидер Дональд Трамп проигнорировал случившееся. Никак не прокомментировала трагедию также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Молчаи и ее соотечественники.

Однако в мире нашлось много неравнодушных политиков. Уже второй день первые лица иностранных государств и представители внешнеполитических ведомств приносят свои соболезнования семьям погибших и пострадавших в Крыму.

Так, добрые слова прозвучали от президента Египта. Абдель Фаттах ас-Сиси произнес их после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Прежде всего лично от себя и от всего египетского народа хочу выразить искренние соболезнования России и её народу в связи с этим трагическим инцидентом", – цитирует главу арабского государства RT.

В день массового убийства в Керчи слова поддержки пришли от канцлера ФРГ Ангелы Меркель и представителей немецкого МИД. Соответствующим образом отреагировали в Совете Европы. Не остались в стороне Италия с Литвой.

Кровавая расправа над студентами политехнического техникума в Керчи потрясла весь мир. По версии следствия, массовое убийство совершил студент данного учебного заведения. До случившегося молодой человек оставил в столовой рюкзак. По последней информации, число жертв массовогоубийства увеличилось до 21 человека, более 50 пострадали. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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