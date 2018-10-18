Нибиру
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Слова скорби выразило посольство Соединенных Штатов в России, опубликовав отдельный пост на странице в Twitter.
"Наши мысли и молитвы обращены к семьям и друзьям, потерявшим своих любимых во вчерашнем нападении в Керчи", – говорится в заявлении дипмиссии.
Наши мысли и молитвы обращены к семьям и друзьям, потерявшим своих любимых во вчерашнем нападении в Керчи. Как сказал Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер: “Нет оправдания такому насилию над невинными людьми.”https://t.co/cMtgOqQ3So— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 18 октября 2018 г.
При этом американский лидер Дональд Трамп проигнорировал случившееся. Никак не прокомментировала трагедию также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Молчаи и ее соотечественники.
Однако в мире нашлось много неравнодушных политиков. Уже второй день первые лица иностранных государств и представители внешнеполитических ведомств приносят свои соболезнования семьям погибших и пострадавших в Крыму.
Так, добрые слова прозвучали от президента Египта. Абдель Фаттах ас-Сиси произнес их после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Прежде всего лично от себя и от всего египетского народа хочу выразить искренние соболезнования России и её народу в связи с этим трагическим инцидентом", – цитирует главу арабского государства RT.
В день массового убийства в Керчи слова поддержки пришли от канцлера ФРГ Ангелы Меркель и представителей немецкого МИД. Соответствующим образом отреагировали в Совете Европы. Не остались в стороне Италия с Литвой.
Кровавая расправа над студентами политехнического техникума в Керчи потрясла весь мир. По версии следствия, массовое убийство совершил студент данного учебного заведения. До случившегося молодой человек оставил в столовой рюкзак. По последней информации, число жертв массовогоубийства увеличилось до 21 человека, более 50 пострадали.
Трагедия обрастает чудовищными подробностями
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