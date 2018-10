Страшное потрясение переживает сегодня Россия. Беда в страну пришла около полудня. Однако вплоть до позднего вечера молчат Лондон и Вашингтон.

Слова скорби поступают из разных уголков мира. Соболезнования выразили многие иностранные политики, подчеркнула спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Мы получаем реакцию от наших зарубежных коллег и партнеров, от руководителей зарубежных государств, от дипломатов, от общественности со словами сочувствия и поддержки нашей стране в эти трагические минуты", – цитирует представителя министерства "ТАСС".

Также Захарова обратилась к родным и близким пострадавших в Керчи от лица внешнеполитического ведомства. После слов поддержки она пожелала им стойкости.

"Мы с вами, мы разделяем эту боль и это горе", – с состраданием произнесла Захарова.

По мнению немецких коллег российских дипломатов, ничто не может оправдать случившееся, которое потрясло их до глубины души. "Нет ничего, что может оправдать такое насилие по отношению к ни в чем невиновным студентам. Желаем пострадавшим быстрого выздоровления", – сказано в релизе МИД ФРГ.

В связи с массовой бойней России также соболезнует канцлер страны Ангела Меркель. Слова сочувствия опубликовал в Twitter официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Сочувствуем семьям жертв и пострадавших", – коротко написал он.

На российское горе откликнулись в Совете Европы. Генеральный секретарь объединения Турбьёрн Ягланд назвал массовое убийство в политехническом колледже "опустошительной трагедией", о чем опубликовал пост в соцсети его пресс-секретарь Даниэль Хольтген.

"Это столь трагично, опустошительно. Ничто не может быть важнее, чем жизни нашей молодежи", – процитировал он генсекретаря СЕ.

