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Трамп и Мэй проигнорировали трагедию в Керчи

Тереза Мэй и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Тогда как ряд зарубежных политиков уже принесли соболезнования в связи с бойней в колледже

Страшное потрясение переживает сегодня Россия. Беда в страну пришла около полудня. Однако вплоть до позднего вечера молчат Лондон и Вашингтон.

Слова скорби поступают из разных уголков мира. Соболезнования выразили многие иностранные политики, подчеркнула спикер МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы получаем реакцию от наших зарубежных коллег и партнеров, от руководителей зарубежных государств, от дипломатов, от общественности со словами сочувствия и поддержки нашей стране в эти трагические минуты", – цитирует представителя министерства "ТАСС".

Также Захарова обратилась к родным и близким пострадавших в Керчи от лица внешнеполитического ведомства. После слов поддержки она пожелала им стойкости.

"Мы с вами, мы разделяем эту боль и это горе", – с состраданием произнесла Захарова.

По мнению немецких коллег российских дипломатов, ничто не может оправдать случившееся, которое потрясло их до глубины души. "Нет ничего, что может оправдать такое насилие по отношению к ни в чем невиновным студентам. Желаем пострадавшим быстрого выздоровления", – сказано в релизе МИД ФРГ.

В связи с массовой бойней России также соболезнует канцлер страны Ангела Меркель. Слова сочувствия опубликовал в Twitter официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Сочувствуем семьям жертв и пострадавших", – коротко написал он.

На российское горе откликнулись в Совете Европы. Генеральный секретарь объединения Турбьёрн Ягланд назвал массовое убийство в политехническом колледже "опустошительной трагедией", о чем опубликовал пост в соцсети его пресс-секретарь Даниэль Хольтген.

"Это столь трагично, опустошительно. Ничто не может быть важнее, чем жизни нашей молодежи", – процитировал он генсекретаря СЕ.

Не осталась в стороне и Литва. Министр иностранных дел прибалтийского государства Линас Линкявичюс также выложил в Сеть траурные слова.

"Рассчитываю на полное и скорейшее выздоровление всех пострадавших", – выразил надежду глава МИД.

Слова поддержки также поступили от итальянцев в России. С неофициальным визитом в столице сейчас находится вице-премьер страны Маттео Сальвини. Он принес соболезнования семьям погибших и пригласил пострадавших ребят в итальянские санатории на реабилитацию.

"Я не врач и не могу оценить состояние пострадавших в Керчи детей, но, если это требуется, готовы принять их в итальянских санаториях", – пообещал политик, передает "КП".

Сальвини отметил, что был одни из первых в Европарламенте, кто посетил российский Крым. О своем следующем визите на полуостров итальянец обещал подумать.

Кровавая расправа над студентами политехнического колледжа в Керчи потрясла весь мир. По версии следствия, массовое убийство совершил студент данного учебного заведения. До случившегося молодой человек оставил в столовой рюкзак. По последней информации, жертвами массового убийства стали 19 человек, 49 пострадали. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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